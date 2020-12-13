قافلة جامعة سوهاج الطبية تعالج 632 مواطنا بقرية سعدالله

نظمت اليوم الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج قافلة طبية “بقرية سعد الله” التابعة لمركز سوهاج، بالتعاون مع الادارة المركزية للبرامج بوزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، ان القافلة تأتى ضمن خطة الجامعة بالتعاون مع الوزارة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا من القرى والنجوع داخل الإقليم، وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة علي تنظيم العديد من القوافل الطبية لمد يد العون ومساعدة المجتمع علي مدار العام، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة والتوعية بالأمراض المنتشرة، وذلك من أجل الحفاظ علي صحه المواطنين.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، العظام، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد، صدرية والروماتيزم، الجهاز الهضمي، وغير ذلك من التخصصات .

ومن جانبة أشار الدكتور أسامة رشاد الشريف إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 632 مواطن، لافتا انه تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي التي قد تحتاج الي بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية، حيث تم صرف العلاج بالمجان للمرضي كما نظم قسمي الميكروبيولجي وطب المجتمع بالكلية ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية وأمراض الضغط والسكر، وكوفيد والتغذية الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقال صبري محمد مدير عام رعاية الشباب المركزية ان القافلة شارك فيها الدكتور علاء غالب مدرس أمراض الباطنة والقلب، بالاضافة الى 16 طبيب إلى جانب 35 طالب من طلاب كلية الطب .









وكان الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، منح الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة وفاء شحاته بكلية الزراعة، رحلتين عمرة لفوزهما بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فعاليات المسابقة الدينية الكبري لطلبة وطالبات الجامعة، وذلك فور فتح السلطات السعودية رحلات العمرة مرة اخرى .





وقد هنأ الدكتور أحمد عزيز الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الدينية بكافة مجالاتها، والتي تُنظم سنويًا لإبراز الطلاب المتميزين والمتفوفين في المجال الديني، وتكريمهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لخوضهم المسابقات القمية والخارجية، موضحًا أن المسابقة شارك بها ١٠٧ طالب وطالبة، حيث تنافسوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ ونصفه وعشرة أجزاء منه، بالإضافة إلى مسابقة حفظ الأحاديث الشريفة والأربعون النووية، وأيضًا منافسات مسابقة الثقافة الإسلامية والمعلومات الدينية، مشيرا الى امكانية تبديل جوائز العمرة بقيمتها المادية لمن يرغب في ذلك





وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن نتائج مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ، أسفرت عن فوز كلا من الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة وفاء شحاته بكلية الزراعة بالمركز الأول، أما في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فقد حصلا علي المركز الأول كلا من الطالب مصطفي عبد المنعم، والطالبة ندا علاء بكلية الطب البشري، مضيفًا أنه في مسابقة حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، فازا بالمركز الأول الطالب محمد عبد الصبور، والطالبة وفاء صلاح بكلية الطب البشري أيضًا .





وقالت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني، أن مسابقة حفظ الحديث الشريف والأربعون النووية، انتهت بفوز كلا من الطالب مصطفي صلاح الدين بكلية التمريض، والطالبة وفاء شحاته بكلية الزراعة، كما فاز بالمركز الثاني الطالب حسام حسن بكلية الآداب، والطالبة اسماء رمضان بكلية الطب البشري، أما المركز الثالث فحصل عليه كلا من الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة هدير عاطف بكلية الطب البشري.





وأضافت انتصار أبو الدهب، أنه في مسابقة الثقافة الإسلامية فقد أعلنت لجنة التحكيم الفائزان بالمركز الأول وهما الطالب أشرف عبدالله بكلية الزراعة، والطالبة آية السيد بكلية التربية، كما فازا بالمركز الثاني كلا من الطالب مصطفي صلاح الدين بكلية التمريض، والطالبة هدير عاطف بكلية الطب البشري، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب أحمد السيد بكلية الزراعة، والطالبة مي سرور بكلية الطب البشري.



