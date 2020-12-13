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ديني

طب الأزهر بدمياط تنظم دورة تدريبية عن التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:01 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمود ضاحي
نظمت كلية طب بنين الأزهر بدمياط دورةً تدريبية حول التعليم الإلكتروني والتطوير والتحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا وطلاب بكالوريوس الطب من أبناء الكلية.

وقال الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية: إن ذلك يأتي في إطار حرص كلية طب الأزهر بدمياط على تنظيم مثل هذه الدورات بخطى متسارعة؛ لتواكب التطور في مجال التعليم والتدريب الطبي للأقسام المختلفة بالكلية في إطار توجيهات إدارة الجامعة،  وضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي في ظل الظروف الحالية لأزمة فيروس كورونا. 

وأوضح عميد الكلية أن الدورة التدريبية تعد  أول دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا  حول طرق البحث العلمي والإحصاء الطبي، والتي امتازت بالتطبيق عن طريق النظام الهجين بعدد 24 ساعة تدريبية على مدار شهري؛ نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.
  
وأشار إلى أن الدورة التدريبية كانت من خلال محاضرات نظرية (أون لاين) عبر منصتي: (ميكروسوفت تيمز- زووم)، وكذلك تدريب عملي على المهارات المختلفة لأساسيات البحث العلمي، وكذلك الإحصاء الطبي في معمل ميدان للتدريب بالكلية على مدار 4 أيام، لافتًا إلى أن الدورة التدريبية قد لاقت استحسانًا من طرف المتدربين من طلبة الدراسات العليا بالكلية، مضيفًا أنه عقب انتهاء الدورة التدريبية وزعت شهادات حضور الدورة بعد اجتياز الطلاب الدرجات المقررة في الدليل الدراسي للدورة (الذي يعد سابقة تميز الدورة في كلية طب بنين الأزهر بدمياط عن باقي دورات البحث العلمي بالكليات المصرية) في حفل تكريم بالكلية.

كما أضاف عميد الكلية أنه شارك في الدورة التدريبية قسم الصحة العامة وقسم التعليم الطبي ووحدة تكنولوجيا المعلومات في تناغم وتجانس منقطع النظير، وكان التدريس خلال الدورة التدريبية بالأساليب الحديثة في التعليم الطبي. 

جدير بالذكر أن الدورة عقدت برعاية الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، وإشراف مباشر ومتابعة يومية من الدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
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