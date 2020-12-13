بعد دعوات الغلق.. وزير التعليم: «قلقانيين من المدارس ومش خايفين من النادي والكافية»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على دعوات إغلاق المدارس لمدة إسبوعين خوفًا من فيروس كورونا، قائلا:" دعوات غلق المدارس أساليب ضغط لا نقبلها".





وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إغلاق المدارس يعني إلغاء جزء من المناهج الدراسة وهذا أمر لا يصلح، متسائلا:"قلقانين من المدارس ومش خايفين من النادي والكافية؟.





وأردف:" البعض يروج الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي بأن الدراسة يجب أن تتوقف لمدة إسبوعين لتعود 8 يناير على غرار ألمانيا، متابعا:أطمئن أولياء الامور لا يوجد ما يدعو للقلق، ولجنة إدارة الازمات لم توصي بإغلاق المدارس والجامعات".





وأشار إلى أن الأساس فى الأمور يتم تدشينه من الأسفل للأعلى والذى كان السبب فى إحرازمصر تقدما بالمؤشر العالمى 11 مركزأ فى التعليم قبل الجامعى بمؤشر المعرفة العلمى خلال عام واحد فقط ، لافتأ إلى أن الوزارة تتوقع خلال عامين أن تكون مصر ضمن أول 20 دولة فى التصنيف العالمى .





ولفت إلى التعليم الفنى أحدث طفرة مؤخرأ نظرأ لرفع شعار التكنولوجيا التطبيقية الذى يربط التعليم الفنى مباشرة بسوق العمل ومن المقرر أن تتخرج أول دفعة فى يونيو 2021 بتخصصات جديدة فى الكيمياء الحيوية ، الذكاء الصناعى ، علوم الاتصالات ، البرمجة .



