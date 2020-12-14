ضبط 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3٫777 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية –228 عبوة "منشطات " مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون مستندات مجهولة المصدر مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.



