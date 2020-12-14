مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية فى مصر.. برلمانيون: خطوة جيدة لإيجاد بديل للكهرباء.. ومطالب بخفض سعر الطاقة للمصانع

صناعة النواب تفند عوائد المجمع الصناعي لانتاج الألواح الشمسية

عضو بصناعة النواب تطالب بخفض أسعار الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية

برلمانى:

الطاقة الشمسية تساهم فى توفير العملة الصعبة





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الوزراء ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.





وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن الدولة تسعى الى زيادة بدائل الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية، مؤكدين أن الطاقة الشمسية تتميز بالتجدد والاستمرارية واستغلالها يوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التى يمكن تصديرها للخارج لإستقبال عوائد ضخمة تصب فى خزينة الدولة.





من جانبه عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر في تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب، مُوضحًا أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومُستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات، كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصًا لأهدافه، وخطوات التنفيذ.





فى البداية أشاد علاء ناجى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى مُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.





وقال "ناجى" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعى الى زيادة بدائل الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية تتميز بالتجدد والاستمرارية واستغلالها يوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التى يمكن تصديرها للخارج لإستقبال عوائد ضخمة تصب فى خزينة الدولة.





ومن جانبها، أيدت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية التى تقوم الحكومة الآن مُتابعة الموقف التنفيذي له بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.





وقالت "متى" لـ"صدى البلد"، إن هناك ضرورة لتوفير الطاقة الشمسية داخل المدن الجديدة، لافتة الى أن مصر تتمتع باشعة الشمس الدائمة وعلى معظم فترات العام وذلك لاتاحة نقل حضارية صديقة للبيئة وتوفير طاقة بديلة للطاقة الكهربائية.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن اتاحة طاقة بديلة للطاقة الكهربائية من الممكن استغلاله فى خفض أسعار فواتير الكهرباء التي أصبحت عبء على المواطن البسيط، فضلا عن خفض أسعار الطاقة على المصانع.





وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تعاون وزارتى الكهرباء والصناعة لخفض الأسعار الكهرباء من خلال هذا المشروع الضخم فى الفترة المقبلة.





كما أيد ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية التى تقوم الحكومة الآن مُتابعة الموقف التنفيذي له بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.





وقال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لزيادة دخل الدولة وتحقيق أفضل نتائج وخصوصا فى مجالات الطاقة المتجددة، وخير دليل على ذلك ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية من إنشاء محطات جديدة للطاقة الكهربائية وغيرها.





وأوضح النائب، أن الطاقة الشمسية تعد من الطاقة المتجددة التى إذا تم الاعتماد عليها تتيح فرص كبيرة امام الدولة لتصدير الفائض من الطاقة للخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى من زيادة العملة الصعبة.