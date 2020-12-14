ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 190 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 16 مليونا و253 ألفا و219 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 190 ألفا و920 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 299 ألفا و168 حالة، وذلك عقب تسجيل 1389 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز : تسجيل 38 ألفا و630 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز: تسجيل 39 ألفا و557 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الولايات المتحدة تسجل 50 ألفا و341 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جونز هوبكنز : تسجيل 48 ألفا و210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تسجل 58 ألفا و387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 60 ألفا و315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أبرز 5 تصريحات لـ«كهربا» مع سيف زاهر

السر وراء اسم «كهربا».. نجم الأهلي يكشف كيف حصل على لقبه؟

تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص طقس اليوم

أخبار الفن| تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. هكذا احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ12

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور

مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور

بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف