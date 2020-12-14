رغم تعثره.. ميلان يفرض سيطرته على الدوريات الكبرى برقم مميز

تعادل ميلان، أمام ضيفه بارما، 2-2، ليلة أمس، الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي.





ونجح ثيو هرنانديز نجم ميلان في قيادة فريقه للخروج بتعادل ثمين، بعدما سجل الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة، في الدقيقة 90.





ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات عبر "تويتر"، فإن بات ميلان الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى منذ الإغلاق الأول في مارس الماضي، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن.





وكان ميلان قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بارما، إلى تعادل -22، في الجولة الـ11 من الكالتشيو.



