وزيرة البيئة: 100 مليون جنيه للنهوض بمنظومة المخلفات في كفر الشيخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية لمحافظة كفر الشيخ، من خلال البرنامج الوطنى التابع للوزارة وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ.





وأعلنت وزيرة البيئة، أنه تم دعم المحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعى سيدى سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها الى جانب إنشاء المدافن الصحية .





وأشارت وزيرة البيئة إلى تنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم واشراكهم فى تطبيق المنظومة.





ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزيرة لمحافظة كفر الشيخ، متابعة عمليات تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطنى لتطبيق المنظومة بالمحافظة، والتي تم دعمها بــ 88 معدة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات تم توزيعها على مراكز ومدن بيلا ، كفر الشيخ ، دسوق ، مطوبس.





كما تتضمن الزيارة افتتاح مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات بعد تطويره وتفقد موقع مصنع المعالجة بمدينة كفر الشيخ والمزمع إنشاؤه بعد انتهاء البرنامج من الدراسات البيئية والتصميمات الإنشائية للمشروع.





كما تتضمن الزيارة - أيضًا - توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ والمحافظة فى مجال التوعية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية استكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التى تم تنفيذها فى الجامعة وفى إطار ما يقوم به البرنامج الوطنى التابع للوزارة من تقديم الدعم الفنى ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات.





جدير بالذكر ان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على 4 محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا وأسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .



