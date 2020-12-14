الإحصاء: 1.3 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة أرزًا "2019/2018"

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بيانًا صحفيًا حول دراسة لرصد الآثار البيئية والصحية المترتبة عن حرق قش الأرز عام 2019 بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدراسة ما تسببه هذه الظاهرة من تلوث بيئي (السحابة السوداء)



وأشار البيان إلى أنه من أهم مؤشرات الدراسة تضمنت أن 1.3 مليون فدان اجمالي المساحة المنزرعة أرزًا عام 2018/2019 مقابل 859.4 الف فدان عام 2017/2018 بنسـبة زيادة قدرها 46.2% .



واحتلت محافظة الدقهلية المرتبة الأولى للمساحة المنزرعة أرز،حيث بلغت المساحة المنزرعة 369 ألف فدان بنسبة 29.3% من إجمالي المساحة وكان انتاج الأرز لهذه المساحة 1.1 مليون طن بنسبة إنتاج 30.3% من إجمالي كمية الأرز.



وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية من حيث المساحة المنزرعة أرز، حيث بلغت 277.7 الف فدان بنسبة 22.1% وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 868 الف طن بنسبة 23.0% من إجمالي كمية الأرز.



وتابع البيان" المساحة المنزرعة أرز بمحافظة كفر الشيخ بلغت 266.0 ألف فدان بنسبة 21.2% من إجمالي المساحة وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 741.8 الف طن بنسبة 19.7% من إجمالي كمية الأرز".



وبلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة البحيرة 192.1 ألف فدان بنسبة 15.3% من اجمالى المساحة وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 510.7 الف طن بنسبة 13.5 % من اجمالى كمية الأرز



وبلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة الغربية 99.6 الف فدان بنسبة 7.9% من اجمالى المساحة وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 341.9 الف طن بنسبة 9.1 % من اجمالى كمية الأرز



وبلغت المساحة المنزرعة أرز بمحافظة دمياط 52.6 الف فدان بنسبة 4.2%من اجمالى المساحة وبلغ انتاج الأرز بالمحافظة 167.1 الف طن بنسبة 4.4 % من اجمالى كمية الأرز.



وأشار البيان إلى أن المساحة المنزرعة بلغت 2.1 مليون طن قش أرز منتج عام 2019 بإنتاجيه 1.6 طن قش/ فدان تم زراعته أرز .



وأظهرت الدراسة ان أفضل مصادر التمويل المفضلة لدى المزارعين لشراء المعدات تتمثل في :



أ - 70.4% من إجمالي المزارعين يفضلون الاقتراض من البنك الزراعي المصري وذلك لكثرة فروعة على مستوى الجمهورية.



ب - بينما وصلت النسبة الى 14.5% للمزارعين المفضلين للصندوق الاجتماعي للتنمية لما له من دعم مالى للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر وباقل تكلفة لدعمه في تشجيع صغار المزارعين لتملك المعدات الزراعية.



ج - اما المزارعين المفضلين لبنك ناصر الاجتماعي فالنسبة لا تتعدى 11.3% من اجمالى المزارعين لمحصول الأرز.



اظهرت الدارسة ان أكثر نسبه تلوث ناتجة عن حرق قش الأرز كانت بمحافظة البحيرة فقد بلغت نسب الانبعاثات بها و 69.9% انبعاثات الجسيمات الصلبة المكافئة لكميات الحرق وتمثل 307 طن من أجمالي كمية الانبعاثات .



وبلغت انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين المكافئة لكميات الحرق 72.2% ويمثل 13 طن من أجمالي كمية الانبعاثات و انبعاثات غاز أكسيد الكبريت المكافئة لكميات الحرق 66.7% ويمثل 2 طن من أجمالي كمية الانبعاثات .



وتشير التقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 3٪ من أمراض القلب والرئة و 5 ٪ من وفيات سرطان الرئة بسبب الجسيمات العالقة على الصعيد العالمي.



- ثاني أكسيد الكبريت SO2: هو غاز يؤثر على صحة الإنسان عند استنشاقه بعد حوالى 10 أو 15 دقيقة فهو يهيج الأنف والحنجرة والممرات الهوائية ويسبب السعال وضيق التنفس و الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية هم الأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل صحية آخري.



- ثاني أكسيد النيتروجين: زيادة مستويات ثاني أكسيد النيتروجين يؤدى الى زيادة احتمال حدوث إمراض الجهاز التنفسي مثل التهابات الرئتين والسعال ونزلات البرد و الإنفلونزا والتهاب الشع الهوائية ولها تأثيرات كبيرة على الأشخاص الذين يعانون من الربو لأنه يمكن أن يسبب نوبات أكثر كثافة.





