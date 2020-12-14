التضامن: نسعى لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة

كشفت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعي ، عن توفير الدولة لـ 2 مليار جنيه ، للأسر الأولى بالرعاية ، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .





ولفتت وزير التضامن الإجتماعي ، خلال تصريحات لـ القناة الأولى ، أن أهداف المشروع تتضمن تمكينا إقتصاديا للمرأه ، وترشيد دورها الإنجابي ، من خلال القوافل الطبية ، وبمعاونة وزارة الصحة والسكان ، موضحة أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة ، في الحملة ، وحتى 500 جمعية ، ولن يتم ترك أية مؤسسة مجتمع مدني ، دون المشاركة في هذه الحملة.





وأوضحت أن الوزارة تسعى لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر ، للعمالة غير المنتظمة ، بالإضافة لتعظيم دور الحضانات ، لتستطيع المرأه ، أن تقوم بعملها ، منوهة أن الدولة توفر 2 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية ، لمواجهة تداعيات كورونا .





وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد شاركت فى مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والمنظمات الحكومية فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا».





وأكدت نيفين القباج أن الدولة بمؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التى حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.



