انتوا متعرفوش حاجة .. كهربا يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

وجه محمود عبد المنعم الشهير بـ كهربا لاعب النادي الأهلي ، رسالة قوية لجماهير نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق قائلًا : " أنتوا متعرفوش حاجة ".

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون سبورت : " إن جمهور الزمالك لا يعلم أنه تحمل الكثير للغاية داخل القلعة البيضاء وأن هذا لم يتم تقديره، أنه وجد نفسه يتعرض للسباب من الجماهير لأنهم لا يعلمون ما حدث معه، مشيرًا " لو أي حد مكاني من الجمهور كان هيعمل أكثر مني".

ووجه كهربا رسالته إلى جماهير الزمالك قائلا : " طول عمري بتكلم عنكم بشكل محترم ولم أخطئ في حقكم ".

وتابع : " لو الأهلي خسر أو اتعادل والزمالك خسر يشتموني أنا، من غير ما اعملهم أي حاجة، أقسم بالله كنت بلعب وبموت نفسي عشان نكسب كل ماتش عشان خاطر هم يفرحوا الجمهور".

وشدد اللاعب أنه لا يعمم شكواه على جماهير الزمالك ككل، ولكن للمجموعة التي تخطئ فيه، موضحًا: " يمكن هم ميعرفوش شخصيتي، ميعرفونيش كويس، يمكن مسمعوش الكلام ده قبل كدة أنا استحملت ضغوطات كثير، هم بيطلعوا حاجات كدة أنا لو معنديش أصل مش هعمل اللي أنا بعمله، يعني حضرتك مثلًا ساعة تحية الكابتن الخطيب، لما اديته التحية، هو يستاهل كل خير، بس ده حب من جوايا ليه هو لأن هو عمل معايا مواقف شخصية وحاجات كثير".

وكان قد كشف محمود عبد المنعم الشهير بكهربا لاعب النادي الأهلي ، كواليس علاقته مع المستشار مرتضى منصور عندما كان لاعبا في الزمالك ، وأسباب خلافاته الدائمة معه .





وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية بقناة " أون تايم سبورتس " : " مشكلتي كلها كانت معاه هو إن يبقى واقف واللاعيبة كلها مع بعض والكاميرات موجودة ويتكلم على في أي حاجة، يعني لازم اسمي يكرره في أي حاجة، مع إن لما كنت أدخله لوحدي كان يعملي اللي نفسي فيه".





وتابع : " كنت بقوله يا بابا ، وكان بيساعدنا، في ماتشات كثير نكسب تاني يوم المفروض المكافأة فهو يجي فبدل مثلًا ما بناخد اثنين أقوله عشان خطري خليها عشرة، قدام اللاعيبة كلها، تمام، خلاص عشرة، وخصوصًا السنة اللي فاتت".





وعن سبب توتر العلاقة بينه وبين مرتضى منصور أضاف : " إنه من اللي حواليه كان بيسخن عليا، وأنا مكنتش بستحمل، مينفعش حد مثلًا يقولي أنت مش كويس ولا أنت كذا، عمري ما هقبل على نفسي كدة مهما كان مين".





وعن لقطة صدامه مع مرتضى قبل مباراة الأهلي سابقًا أمام الكاميرات روى اللاعب كواليسها قائلًا: " هو كان جايب اللاعيبة القدامى كلهم وكان فيه 4 كاميرات فمرة واحدة وهو واقف بنتكلم، وأنا واقف حتى كان كابتن عبدالواحد السيد واقف جنبي، قالي وأنت بقا يا عم كهربا لو حد في الماتش شتمك بامك وقالك مش عارف أنت بتكلم مين ولا شتمك بابوك، اوعى بقا تتجننلي وتتعفرت وتعملي والحاجات بتاعتك دي، فقلتله بعد إذن حضرتك الكلام ده تمنتجه عشان والدي ووالدتي بيتفرجوا بليل على القناة بتاعة الزمالك فبيشوفوا الحاجات دي لأن كان قبلها كذا سابقة وأنا عندي والدي ووالدتي أهم حاجة ومش عايزهم يسمعوا عني أي كلام ".





واختتم: " فالمهم قالي أنت هتشوحلي، فقلتله أنا اشوحلك وكذا كذا كذا، فأنا لفيت بصراحة بقا شتمت جامد يعني ودخلت على الأوضة أخدت دُش وبلبس وبلم جزمي وحاجتي وخارج لقيته في وشي، قالي أنت هتروح فين مش هسيبك، قالي: تعالى نطلع على المكتب وراح ماسكني من إيدي، قلتله: أنا معاك، شوف عايز توديني فين يعني، فهو لما مسكني من إيديا بطلع التليفون أكلم أبويا عشان يسمع كل حاجة وأنا ماشي، بصراحة اللاعيبة مسابونيش خالص كلهم جم، فطلعنا فوق جابلي عصير ليمون قالي :اهدأ أنت ابني مفيش أي حاجة واتصالحنا فوق وقلتله متزعلش مني أنت زي والدي مفيش مشكلة وراح جاب المدير الفني واللاعيبة كلها مسابونيش لحظة".