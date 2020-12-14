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حوادث

ضبط شخص اشترك مع نجله فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:34 م
حبس
حبس
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط احد الاشخاص اشترك مع نجله فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء. 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام )أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول العربية" ووالده - مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدوله المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، والإستفادة من فارق سعر العملة.

أمكن ضبط المتحري عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2٫000٫000 جنيه مصرى).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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