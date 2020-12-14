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حوادث

رسائل وصور عارية.. ضبط عاطل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام في الجيزة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلًا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات.. بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – أمن الجيزة) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم على النحو المُشار إليه ، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها بإستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم " يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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