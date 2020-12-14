محافظ البحر الأحمر يشهد تجارب تشغيل منظومة الصرف الصحي بالغردقة .. شاهد

شهد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة.





ويأتي ذلك تأكيدًا لتعهد المحافظ بتشغيل المنظومة قبل نهاية العام الجاري، رغم الظروف الصعبة والقيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم بأكلمه، حيث كان هناك إصرار من المحافظ لإنجاز المشروع ومتابعة يومية لاستمرار تنفيذ الأعمال وعدم توقفها بحيث يتم تشغيلها في المواعيد المحددة، لتحقيق حلم الأهالى، كما قام المحافظ بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المشروع، إضافة إلى نجاحه في توفير دعم مالي كبير كان مطلوب لاستكمال الأعمال.





ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل لتحقيق عينة السيب النهائى (المياه المعالجة) طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة إستخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي موضحًا به التوقيتات الزمنية لنهو الأعمال.





كما حرص اللواء عمرو حنفى علي التأكد من شركة المياه والصرف الصحي من أن المناطق التي تعاني من تصرفات المياه الزائدة خاصة خلف السوق الليبي قد تم التعامل معها، وأن هذه المناطق ستكون بها الأولية الأولى في الربط على الشبكة الرئيسية خلال الأيام القادمة.





وأوضح المحافظ أن محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة طاقتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، ووجه بسرعة الإنتهاء من ربط مناطق ( الإنتر - مجاويش - الكوثر - المطار - ابوالعباس - الصيادين - ناصر - المشروعات ) بمحطة المعالجة الثلاثية ودخولها الخدمة في أسرع وقت، كما وجه بسرعة البدء في إستكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالمناطق المحرومة، على أن يتم البدء أولًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية خلال الأيام القادمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق خطط التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.





كما حرص محافظ البحر الأحمر على متابعة أعمال تطوير ميدان سينزو بالغردقة البالغ مساحته 70 ألف متر تقريبًا، الذي كان وجه منذ عدة شهور بسرعة تطويره لتحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الجمالي للمدينة، حيث تفقد الميدان من الداخل لمتابعة الأعمال التى تجرى فيه وأبرزها عملية ضبط مناسيب الميدان ليكون واضحًا للمواطنين المترددين على مدن المحافظة، حيث أن الميدان يخدم داخل المدينة وخارجها، فكل المتجه من وإلى مدن سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، إضافة إلى محافظات الصعيد، يجب أن يمر من خلاله.





وتفقد المحافظ أيضًا شبكة الرى وخزان المياه ولوحة الكهرباء المغذية لميدان سينزو، وتابع زراعة أشجار النخيل لتجميل الميدان، ووجه بسرعة الانتهاء من التطوير طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة، كما تفقد ميدان جهينه ووجه بتطويره.





رافق المحافظ خلال الجولة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر المهندس محمد عيسى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المهندس شاكر محمد، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.