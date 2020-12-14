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تعليم

بنات عين شمس تعلن عن موعد امتحانات تخلفات الشعب الأدبية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:20 م
الدكتورة رقية شلبي
الدكتورة رقية شلبي
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حسام الفقي
قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس ان الكلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول .

أضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد استمرار سير العملية التعلمية خلال بشكل سليم دون اي معوقات  مع تعقيم المدرجات وجميع المعامل يوميا مرتين .


واعتمد عميد كلية البنات جدول إمتحانات تخلفات الشعب الأدبية للاترم الأول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020-2021 لجميع الفرق والي سوف تبدء يوم الأحد الموافق ٢٧ديسمير.

وأشارت الدكتورة رقية شلبي الى انه تم الاعتماد على الدراسة بالعام الحالي على التعليم الهجين المدمج بين التعليم المباشر وان لاين موضحا انه تتم الدراسة بالتعليم الالكتروني  أسبوع والتعليم المباشر أسبوع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الكلية  مرتين يوميا .

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