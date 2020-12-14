أتربة وتقلبات جوية في مطروح.. والمحافظ يعلن تعطيل الدراسة ..شاهد

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا، الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة؛ وذلك بعد تحذير الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية غدًا، وبعد غد.





واستثنى محافظ مطروح من القرار الصف الأول الثانوي لارتباطهم بـ امتحان تجريبى غدا، كما قرر المحافظ منح المدرسين والموظفات اللاتى لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غدًا؛ نظرًا لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.





من ناحية أخرى، تشهد محافظة مطروح مساء اليوم، الإثنين، حالة من الطقس السيئ، حيث تنشط الرياح المحملة بالأتربة، إضافة إلى حالة غير مستقرة من الطقس واضطراب فى حالة البحر وغلق موانئ الصيد.





كان محافظ مطروح قد وجه بالاستعداد المسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.





وأكد ضرورة الاستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار وتفادى كافة السلبيات، موجهًا بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنيًا للعمل بكل موقع ،ووضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد ومعالجة كافة نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع.





وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول.





كما وجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش المعيقة لمسار المياه ومتابعة كافة الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل واسماعيل وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد كافة المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء خاصة فى مجرى السيل حرصا على سلامتهم.





كما شدد محافظ مطروح على سرعة مراجعة وصيانة كافة الاعمدة والمرور الدورى والتحرك المسبق لأعمال الصيانة مع التعامل الفورى مع اى شكاوى وحلها فى حينها حفاظا على سلامة الموطنين.





يذكر أن محافظة مطروح قد شهدت الأسبوع قبل الماضى هطول أمطار غزيرة، مع ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.





وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيرة خاصة بمدينة مطروح، ومنطقة الساحل الشمالي.





واستمر بسبب الأمطار غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.





كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا الالتزام منازلهم.





وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.



