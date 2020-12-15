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أستاذ سابق في طب الأزهر: الموجة الثانية لكورونا ستأتي بعنف.. ولم تظهر في مصر حتى الآن..فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عاصم الشريف رئيس أقسام الباطنة والكبد بطب الأزهر سابقا، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ستأتي بعنف، وهذا قد ظهر في أمريكا وفرنسا وغيرهما، ولكن لم يظهر داخل مصر حتي الآن.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن انتشار فيروس كورونا بين المواطنين في الموجة الثانية أسرع من الموجة الاولي وازدياد اعداد الإصابة بالفيروس أكثر من السابق.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والكبد بطب الأزهر سابقا أن أعراض الاصابة بفيروس كورونا أقل مما كانت تحدث في الموجة الأولي، مشيرا إلى أن الاعداد في مصر لم تكن كثيرة للغاية حتي نقلق ولكن المقلق في ذلك ان اعداد الاصابة في تزايد كل يوم.

ومن جانبه قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 80 لقاحا محتملا منها 47 لقاحا دخلت في التجارب على البشر، إضافةً إلى أن الشركات الخاصة التي تعمل على إنتاج اللقاح تهدف إلى الربح.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الإثنين، أن الدول الغنية مصممة على الحصول على 70% من اللقاح لمواطنيها، منوهًا بأن فيروس كورونا يتحور باستمرار، وهناك دراسات تتم على خصائص الفيروس.

وأشار إلى أن فكرة التشكيك في لقاح فيروس كورونا خطر كبير للمصابين بالفيروس، لافتًا إلى أن فيروس كورونا أقرب للإنفلونزا، ولذلك يتطلب لقاحًا جديدًا، حيث إن التسلسل الجيني لفيروس مزيج من الإنفلونزا وكورونا، موضحا أن العالم متخوف من فيروس كورونا لأننا حتى الآن لم نستطع السيطرة عليه.

وقال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة، إن إتاحة اللقاحات ستأخذ وقتًا، لذلك لابد تطبيق الإجراءات الاحترازية بطريقة سليمة، وهناك دور هام لوزارة الصحة للمحليات، إضافةً إلى التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين بشكل مستمر.
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