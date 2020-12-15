موعد ظهور نتيجة مسحة كورونا الثانية لـ منتخب الشباب

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة بـ منتخب مصر للشباب المتواجد في تونس للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا.





وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.





وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن": "نتيجة المسحة الثانية ستظهر في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وفي ضوء النتيجة سنتخذ القرار المناسب، وهناك تنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".





وأوضح: "الأهم بالنسبة لنا جميعا صحة منتخب الشباب والمباراة لا تهمنا ولم نستعجل في اتخاذ قرارات لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية".





وتابع: "تم التنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هناك طائرة خاصة فى حال العودة إلى مصر".





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واستطرد: "جميع الأمور مستقرة بين جميع أفراد بعثة منتخب الشباب واللاعبين المصابين لا يشعرون بأي أعراض وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يتواصل معنا".





وأضاف: "90% من لاعبي منتخب الشباب يشاركوا مع أنديتهم بالدوري، ويتم إجراء مسحات كورونا باستمرار لهم، لم تظهر أي أعرض علي لاعبي منتخب المصابين بكورونا، والمسحة الثانية ستحسم مصير مباراة ليبيا".



