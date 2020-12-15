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موسيماني يكشف سر لافتة وضعها في غرفة لاعبي الأهلي قبل النهائي الإفريقي.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي
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محمود محسن
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إنه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك أكدت للاعبي الأهلي اننا وصلنا لنهائي البطولة 3 مرات ولم نحقق الفوز بها خلال آخر بطولتين، وأنه يجب عليهم كتابة تاريخ كبير مثلما حققه اللاعبين الكبار على راسهم أبو تريكة وبركات ووائل جمعة.

وأضاف موسيماني خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن المشجعين عندما حضروا التدريب؛ علَّق لافتة مكتوب عليها  "اكتبوا اسمائكم بحروف من ذهب فى تاريخ الأهلى" وقمت باستغلال تلك الجملة وأكدت للاعبين ضرورة الفوز باللقب .

واوضح المدير الفني للنادي الأهلي أنه بين شوطي اللقاء تركت كابتن الفريق وهو محمد الشناوي للحديث وكان عنيفا مع اللاعبين، وبعد ذلك تحدثت بتعليمات لتحسين الأداء وناقشنا نقاط الضعف التي حدثت .

وأشار موسيماني إلى أن لحظة إحراز الهدف الثاني للأهلي خلال اللقاء؛ شعرت بفرحة كبيرة لأنه أكبر لقاء وهو ديربي أفريقيا ولكنني شعرت براحة عظيمة.

وقال المدير الفني للنادي الأهلي  أن كهربا لاعب عاطفي وانا قريب منه ولنا لحظات جيدة ولحظات عنيفة وانا افهمه جيدا وهو لاعب ليس سهل التحكم به ولكنه لاعب جيد ولا أتذكر ما قاله لي خلال لحظة إحراز هدف الفوز.

ونوه موسيماني إلى أن اللاعبين محمد مجدي أفشة وحسين الشحات يحبان أن يشعرا بحب المدير الفني لهما؛ وهو ما يجعلهما يقدمان أفضل ما لديهما، وأفشة لاعب موهوب ويلعب بالغريزة. 
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