موسيماني يكشف سر لافتة وضعها في غرفة لاعبي الأهلي قبل النهائي الإفريقي.. فيديو

بيتسو المدير الفني للنادي الأهلي إنه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك أكدت للاعبي الأهلي اننا وصلنا لنهائي البطولة 3 مرات ولم نحقق الفوز بها خلال آخر بطولتين، وأنه يجب عليهم كتابة تاريخ كبير مثلما حققه اللاعبين الكبار على راسهم أبو تريكة وبركات ووائل جمعة. قال موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إنه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك أكدت للاعبي الأهليأبو





وأضاف موسيماني خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن المشجعين عندما حضروا التدريب؛ علَّق لافتة مكتوب عليها "ا كتبوا اسمائكم بحروف من ذهب فى تاريخ الأهلى" وقمت باستغلال تلك الجملة وأكدت للاعبين ضرورة الفوز باللقب .





واوضح المدير الفني للنادي الأهلي أنه بين شوطي اللقاء تركت كابتن الفريق وهو محمد الشناوي للحديث وكان عنيفا مع اللاعبين، وبعد ذلك تحدثت بتعليمات لتحسين الأداء وناقشنا نقاط الضعف التي حدثت .





وأشار موسيماني إلى أن لحظة إحراز الهدف الثاني للأهلي خلال اللقاء؛ شعرت بفرحة كبيرة لأنه أكبر لقاء وهو ديربي أفريقيا ولكنني شعرت براحة عظيمة.





وقال المدير الفني للنادي الأهلي أن كهربا لاعب عاطفي وانا قريب منه ولنا لحظات جيدة ولحظات عنيفة وانا افهمه جيدا وهو لاعب ليس سهل التحكم به ولكنه لاعب جيد ولا أتذكر ما قاله لي خلال لحظة إحراز هدف الفوز.



