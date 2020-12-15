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رياضة

كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ محمد فضل.. وأزمة السوبر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:17 ص
كهربا
كهربا
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عبدالله هشام
كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، حقيقة اعتذاره لـ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، بعد واقعة الاحتفال بدرع الدوري الشهيرة . 

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية : لا توجد أزمة مع محمد فضل، وفي نهائي بطولة دوري الابطال تصافحنا، والأمور تسير بشكل طبيعي، ولكني لم أعتذر، ولكن قلت له انت زي اخويا الكبير، وانا معنديش مشكله، والأهلي ساندني في ازمتي". 

وعن أزمة السوبر قال كهربا : لم أفتعل أزمة السوبر وعبدالله جمعة أخي الصغير وحاولت فقط ابعاده عن جماهير الأهلي وحتى الوقت الحالي لا أعرف سبب إيقافي .

وأضاف : شيكابالا تكلم معي بعد الايقاف وقالي "ماتزعلش" ، هو موهبة كبيرة ولكن لا يجوز ان تعادي الجمهور والخلاف مع الجماهير قديم منذ واقعة رفع الحذاء .
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