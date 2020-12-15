ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أغرب جوازه.. فتاة روسية تتزوج من حقيبة.. صور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:50 ص
شابة تتزوج من حقيبة
شابة تتزوج من حقيبة
Advertisements
نهى حمدي
في الآونة الاخيرة ظهرت العديد من الزيجات الغريبة كزواج سيدة من سجادة وأخرى من شجرة، ومؤخرًا تنجذب امرأة عاطفيًا إلى الأشياء "الجماد" حتى وصل بها الأمر للزواج من حقيبة، حيث وجدت في الحقيبة حب حياتها.

وقالت "رين جوردان" إنها شعرت دائمًا بأنها تقع في حب الأشياء منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، وقد تطور هذا في النهاية إلى جاذبية رومانسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ووصل غرامها بالحقيبة التي اشترتها عام 2015 واطلقت عليها اسم "جدعون" إلى حد الجنون، فقامت بالزواج منها، في حفل أقيم في يونيو من هذا العام، وحضره الأصدقاء.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا إنها كانت دائمًا أكثر انجذابًا للأشياء أكثر من الناس، وأكثر سعادة في علاقاتها مع الأشياء، وأضافت إنها شعرت مع مرور الوقت أنها وقعت في حب الحقيبة.

وأوضحت "رين"وهي  المُدرسة في حضانة، إن علاقتها الرومانسية بالحقيبة  أصبحت رسمية بعد بضعة أشهر في نوفمبر 2015 ، وعقد زواجهما في يونيو من هذا العام.

كما سردت الشابة الروسية، قائلة:"منذ طفولتي كنت أؤمن أن الروح مغروسة في الأشياء ، وكذلك كل شيء من حولنا. أنا أؤمن بالروحانية ، مما يعني أن هناك حياة في كل شيء".

وفي حديثها عن الحقيبة ، قالت: "لم يكن لدي أي فكرة أنني سأتزوجها، فقد أعجبت بمظهرها، لكنني لم أفكر في أي شيء آخر.. لكن بعد ذلك بدأت أحب جدعون أكثر من ذلك. أدركت ببطء أنني بدأت أقع في الحب".

وتضيف: "أريد أن أنظر إليها لساعات وأشعر بوجودها، والرغبة في احتضانها والسهر معها، وإجراء محادثات فلسفية لمدة ثلاث أو أربع ساعات.. جدعون أكثر من مجرد شريك لي.. إنه زوج وصديق، دعمه المعنوي يساعدني أكثر من أي شخص آخر. أشعر أحيانًا أن جدعون يعرفني أفضل مني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتى في قضية مقتل فتاة المعادي

رغم ظروفه الصعبة.. سائق أمين يرد 100 ألف جنيه لراكب.. الجمال: مش عايز ولادى ياكلوا حرام

خاص.. محادثات سرية تكشف بيع فتيات بأكبر موقع زواج عرفي للأثرياء العرب.. نص الرسائل في التحقيقات

نائلة جبر: زواج الصفقة من جرائم الاتجار بالبشر

ترشيحاتنا

تكنولوجيا جديدة للكشف عن السكري من الدرجة الثانية

أول رد فعل من ترامب على هزيمته رسميا في الانتخابات الأمريكية

شوبير يحتفل بثلاثية الأهلي بصحبة الخطيب وحسن حمدي

بسبب الاستغناء عنهم.. استياء أولياء أمور اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك

السعودية تعلن موعد التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أول تعليق من كامالا هاريس على فوز بايدن رسميا بانتخابات الرئاسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

وصل العالمية .. شاهد بطل مصري مؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 في التجديف

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور