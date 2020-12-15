أغرب جوازه.. فتاة روسية تتزوج من حقيبة.. صور

في الآونة الاخيرة ظهرت العديد من الزيجات الغريبة كزواج سيدة من سجادة وأخرى من شجرة، ومؤخرًا تنجذب امرأة عاطفيًا إلى الأشياء "الجماد" حتى وصل بها الأمر للزواج من حقيبة، حيث وجدت في الحقيبة حب حياتها.





وقالت "رين جوردان" إنها شعرت دائمًا بأنها تقع في حب الأشياء منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، وقد تطور هذا في النهاية إلى جاذبية رومانسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ووصل غرامها بالحقيبة التي اشترتها عام 2015 واطلقت عليها اسم "جدعون" إلى حد الجنون، فقامت بالزواج منها، في حفل أقيم في يونيو من هذا العام، وحضره الأصدقاء.





وقالت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا إنها كانت دائمًا أكثر انجذابًا للأشياء أكثر من الناس، وأكثر سعادة في علاقاتها مع الأشياء، وأضافت إنها شعرت مع مرور الوقت أنها وقعت في حب الحقيبة.





وأوضحت "رين"وهي المُدرسة في حضانة، إن علاقتها الرومانسية بالحقيبة أصبحت رسمية بعد بضعة أشهر في نوفمبر 2015 ، وعقد زواجهما في يونيو من هذا العام.





كما سردت الشابة الروسية، قائلة:"منذ طفولتي كنت أؤمن أن الروح مغروسة في الأشياء ، وكذلك كل شيء من حولنا. أنا أؤمن بالروحانية ، مما يعني أن هناك حياة في كل شيء".





وفي حديثها عن الحقيبة ، قالت: "لم يكن لدي أي فكرة أنني سأتزوجها، فقد أعجبت بمظهرها، لكنني لم أفكر في أي شيء آخر.. لكن بعد ذلك بدأت أحب جدعون أكثر من ذلك. أدركت ببطء أنني بدأت أقع في الحب".



