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أخبار العالم

اتهام خطير من ترامب عقب هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بهزيمته رسميا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تم حساب العديد من أصوات ترامب إلى بايدن، أصدر قاضي مشيجان، الذي يحظى باحترام الجميع تقريرا ملحميا حول الأمر". 

وأضاف ترامب: "الحقيقة أن هذا الأمر في جميع أنحاء البلاد، هذه الانتخابات المزيفة لا يمكن أن تصمد طويلا، تحركوا يا جمهوريين، لقد فزت بالولاية المتأرجحة الكبيرة، حصدنا 75 مليون صوت". 

وكشف مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته عدم القبول العلني بنتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن. 

فيما أشار مستشار سابق في البيت الأبيض ، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى عدم جدوى الاقتراح الذي قدمه بعض المسؤولين الجمهوريين، بما في ذلك مساعد السياسة الداخلية في البيت الأبيض ستيفن ميللر، بأن يرسل الحزب الجمهوري قوائم الناخبين "البديلة" إلى الكونجرس ليتم فرزها في 6 يناير.

وقال إن المقربين من ترامب ما زالوا يرون أنه من غير المرجح أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب بايدن.

وكشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024. 

وقالت المصادر لصحيفة بوليتيكو الأمريكية إن ترامب قد صرح لبعض المقربين منه عن احتمالية تراجعه عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية بحلول عام 2024، وذلك في حالة إيجاد صعوبة بالفوز. 

وأشارت مصادر مقربة من ترامب إلى أنه قد أجرى اتصالات مكثفة بعدد من المقربين منه خلال الفترة الماضية، للحديث عن احتمالية الترشح من عدمه، مؤكدا إمكانية تراجعه في خلال عامين، في حالة إيجاد صعوبة في الفوز بهذه الانتخابات. 

وذكر بعض مساعدي ترامب أنه يفكر في التنازل عن أمر الترشح بسبب عدة ملفات أهمها الإفصاح المالي، وبناء البنية التحتية لحملته، واحتمالية الخسارة، ما جعله يثير أمر ترشحه من جديد لجعله في الأضواء خلال العامين المقبلين. 

وأرجعت الصحيفة رغبته في الظهور، هو مساعدته على الحفاظ على عمله، الذي خسر مليارات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مساعدته على سداد ديونه التي تراكمت عليه خلال السنوات الماضية. 

وأوضحت الصحيفة أن ترامب لم يمتلك رؤية حقيقية في الترشح للرئاسة المقبلة من عدمه، إلا أنه لا يهتم إلا بنفسه ومشاريعه الاقتصادية. 
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