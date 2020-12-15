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أخبار العالم

الأمم المتحدة: مسلحون يقتلون 27 شخصا ويحرقون 800 منزل في النيجر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
مسلحون
مسلحون
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أ ش أ
قالت الأمم المتحدة إن مسلحين مجهولين قتلوا السبت الماضي، ما لا يقل عن 27 شخصا وأحرقوا 800 منزل في هجوم بمنطقة ديفا في النيجر.

ولم تحدد الأمم المتحدة الجهة التي تقف وراء الهجوم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلا أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة تشن هجمات في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد منذ عام 2009، ما أدى إلى فرار نحو 250 ألفا من المنطقة حسبما تظهر أرقام المنظمة.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات في النيجر على الهجوم.

وظهر تمرد جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا، إلا أن الهجمات عادة ما تتخطى حدود البلاد إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.
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