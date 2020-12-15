نرمين ماهر تشارك جمهورها بصورة جديدة لها.. شاهد

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.



