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فن

نرمين ماهر تشارك جمهورها بصورة جديدة لها.. شاهد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

القمر بزيادة - ما شاء الله - منورة ياجميلة الفن المصرى

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يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

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