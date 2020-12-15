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محافظات

تحرير 38 محضر إشغال ونظافة خلال حملة مرافق مكبرة بموقف الأزهر بأسيوط

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:30 م
تحرير 38 محضر إشغال
تحرير 38 محضر إشغال ونظافة في حملة مرافق بموقف الأزهر باسيوط
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إيهاب عمر
 واصلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط حملاتها المكثفة لإزالة الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين بمجمع مواقف الأزهر لليوم الثالث على التوالي، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في إطار خطة المحافظة لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسيئ إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور وانتشار المخلفات والقمامة.

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كان محافظ أسيوط وجه بتكثيف واستمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات يوميًا بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق لإزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتسكين الباعة الجائلين في الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الانساني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع والاستمرار في الحملات وعدم التهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملات على مدار ثلاثة أيام بمجمع مواقف الأزهر بنطاق الحي بالتنسيق مع العقيد محمد كساب رئيس قسم شرطة المرافق وبمشاركة نواب الحي ومسئولي أقسام الاشغالات والتعديات والنظافة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات الأكشاك المتواجدة بمحيط الموقف لتسيير الحركة المرورية فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كل المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين وتم تحرير 38 محضر إشغال ونظافة.

ولفت إلى استمرار هذه الحملات بناء على تعليمات اللواء عصام سعد لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.
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