أدوية علاج الرشح عند الأطفال

علاج الرشح عند الرضع بالأعشاب

هذا يخفف المخاط ، ويمكن أن يساعد في انسداد الأنف، كما أنه يمنعهم من الإصابة بالجفاف، قدمي لطفلك حليب الأم أو الحليب الصناعي في كثير من الأحيان، ويمكنك تقديم العصائر الطبيعة دون السكر.

هذا يخفف المخاط ، ويمكن أن يساعد في انسداد الأنف، كما أنه يمنعهم من الإصابة بالجفاف، قدمي لطفلك حليب الأم أو الحليب الصناعي في كثير من الأحيان، ويمكنك تقديم العصائر الطبيعة دون السكر.

الراحة : قد يكون من الأفضل تجنب الأماكن العامة والسماح للطفل بوقت إضافي للراحة أثناء الشفاء.

الراحة : قد يكون من الأفضل تجنب الأماكن العامة والسماح للطفل بوقت إضافي للراحة أثناء الشفاء.

البخار : قد يؤدي الوقوف في حمام مشبع بالبخار مع تشغيل الماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى تليين المخاط.

البخار : قد يؤدي الوقوف في حمام مشبع بالبخار مع تشغيل الماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى تليين المخاط.

نزلة برد بسبب نزول المخاط إلى أسفل الحلق، إذا كان طفلك يرضع ويشرب ويأكل ويتنفس بشكل طبيعي ولا يوجد أزيز ، فعادةً لا يكون السعال شيئًا يدعو للقلق. غالبًا ما يسعل الأطفال عند الإصابة بـبسبب نزول المخاط إلى أسفل الحلق،





على الرغم من أن سماع طفلك يسعل أمر مزعج ، إلا أن السعال يساعد في إزالة البلغم من الصدر أو المخاط من مؤخرة الحلق، إذا كان عمر طفلك أكبر من سنة ، فيمكنه تجربة شرب مشروب دافئ من الليمون والعسل.





لعمل الليمون الساخن بالعسل في المنزل ، تحتاج إلى:





اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي

أضف 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من العسل

اشرب وهو لا يزال دافئًا





علاج الخنفرة والرشح عند الرضع

قد تخفف مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) الشعور بعدم الراحة المرتبط بالحمى، ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية لا تقتل فيروس البرد، تعتبر الحمى جزءًا من استجابة طفلك الطبيعية للفيروس ، لذلك قد تساعد في السماح لطفلك بالإصابة بحمى منخفضة الدرجة.

لا تعطِ الأسيتامينوفين للأطفال دون سن 3 أشهر ، وكن حذرًا بشكل خاص عند إعطاء الأسيتامينوفين للأطفال الأكبر سنًا والأطفال لأن إرشادات الجرعات قد تكون مربكة.

لعلاج الحمى أو الألم ، ضع في اعتبارك إعطاء الأطفال الرضع أو الأطفال مسكنات الحمى والألم مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) أو الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين ، وغيرهما).





علاج الزكام للأطفال عمر سنة

الحمى، البسهم بشكل مريح وتجنب البطانيات الثقيلة أو الطبقات المفرطة التي قد تجعلهم يشعرون بسخونة أكبر، يمكن أن يساعد الاستحمام الفاتر أيضًا على الاسترخاء قبل أخذ قيلولة أو النوم ليلًا. قد يكون طفلك شديد الحرارة بسبب، البسهم بشكل مريح وتجنب البطانيات الثقيلة أو الطبقات المفرطة التي قد تجعلهم يشعرون بسخونة أكبر، يمكن أن يساعد الاستحمام الفاتر أيضًا على الاسترخاء قبل أخذ قيلولة أو النوم ليلًا. يمكن أن تساعد الراحة الإضافية طفلك على التعافي بشكل أسرع،

وإذا كان عمر طفلك أكثر من سنة ، فحاول إعطاء العسل للسعال بدلًا من الأدوية. يمكنك إعطاء 2 إلى 5 ملليلتر من العسل عدة مرات خلال اليوم، و أظهر أن العسل أكثر أمانًا ومن المحتمل أن يكون أكثر فعالية من أدوية السعال للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، لا يجب إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.





علاج الزكام للأطفال عمر أربع شهور

أعراض البرد والإنفلونزا وجعله يشعر بالتحسن، يمكن أن تؤدي الحمى إلى الجفاف. قد لا يشعر طفلك بالعطش كما هو معتاد ، وقد يكون غير مرتاح عند الشرب ، لذلك من المهم تشجيعه على شرب الكثير من السوائل. حافظ على رطوبة طفلك للمساعدة في تقليلوجعله يشعر بالتحسن، يمكن أن تؤدي الحمى إلى الجفاف. قد لا يشعر طفلك بالعطش كما هو معتاد ، وقد يكون غير مرتاح عند الشرب ، لذلك من المهم تشجيعه على شرب الكثير من السوائل.

يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا جدًا عند الأطفال ، خاصةً إذا كانوا أقل من 3 أشهر/ اتصل بطبيب الأطفال إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من الجفاف، قد تشمل بعض العلامات:

لا دموع عند البكاء شفاه جافة البقع اللينة التي تبدو غائرة انخفاض النشاط











