أدوية علاج الرشح عند الأطفال
لا يُنصح باستخدام معظم أدوية السعال والبرد التي تُصرف دون وصفة طبية (بخلاف عقار الأسيتامينوفين والأيبوبروفين) للأطفال دون سن 6 سنوات ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ولكن لا يزال بإمكانك جعل طفلك أكثر راحة عند استخدام بعض طرق العلاج الطبيعية، وتناول الفيتامينات.
علاج الرشح عند الرضع بالأعشاب
أعط الكثير من السوائل
هذا يخفف المخاط ، ويمكن أن يساعد في انسداد الأنف، كما أنه يمنعهم من الإصابة بالجفاف، قدمي لطفلك حليب الأم أو الحليب الصناعي في كثير من الأحيان، ويمكنك تقديم العصائر الطبيعة دون السكر.
تنظيف الممرات الأنفية : قد يساعد تنظيف أنف الطفل باستخدام حقنة مطاطية الطفل على التنفس بسهولة.
الرطوبة : استخدام مرطب لطيف لترطيب المنطقة المحيطة بسرير الطفل قد يساعده على التنفس بشكل أفضل وتخفيف الازدحام.
البخار : قد يؤدي الوقوف في حمام مشبع بالبخار مع تشغيل الماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى تليين المخاط.
الراحة : قد يكون من الأفضل تجنب الأماكن العامة والسماح للطفل بوقت إضافي للراحة أثناء الشفاء.
علاج الزكام للرضع
غالبًا ما يسعل الأطفال عند الإصابة بـ نزلة برد بسبب نزول المخاط إلى أسفل الحلق، إذا كان طفلك يرضع ويشرب ويأكل ويتنفس بشكل طبيعي ولا يوجد أزيز ، فعادةً لا يكون السعال شيئًا يدعو للقلق.
على الرغم من أن سماع طفلك يسعل أمر مزعج ، إلا أن السعال يساعد في إزالة البلغم من الصدر أو المخاط من مؤخرة الحلق، إذا كان عمر طفلك أكبر من سنة ، فيمكنه تجربة شرب مشروب دافئ من الليمون والعسل.
لعمل الليمون الساخن بالعسل في المنزل ، تحتاج إلى:
اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي
أضف 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من العسل
اشرب وهو لا يزال دافئًا
علاج الخنفرة والرشح عند الرضع
قد تخفف مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) الشعور بعدم الراحة المرتبط بالحمى، ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية لا تقتل فيروس البرد، تعتبر الحمى جزءًا من استجابة طفلك الطبيعية للفيروس ، لذلك قد تساعد في السماح لطفلك بالإصابة بحمى منخفضة الدرجة.
لا تعطِ الأسيتامينوفين للأطفال دون سن 3 أشهر ، وكن حذرًا بشكل خاص عند إعطاء الأسيتامينوفين للأطفال الأكبر سنًا والأطفال لأن إرشادات الجرعات قد تكون مربكة.
لعلاج الحمى أو الألم ، ضع في اعتبارك إعطاء الأطفال الرضع أو الأطفال مسكنات الحمى والألم مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) أو الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين ، وغيرهما).
علاج الزكام للأطفال عمر سنة
يمكن أن تساعد الراحة الإضافية طفلك على التعافي بشكل أسرع، قد يكون طفلك شديد الحرارة بسبب الحمى، البسهم بشكل مريح وتجنب البطانيات الثقيلة أو الطبقات المفرطة التي قد تجعلهم يشعرون بسخونة أكبر، يمكن أن يساعد الاستحمام الفاتر أيضًا على الاسترخاء قبل أخذ قيلولة أو النوم ليلًا.
وإذا كان عمر طفلك أكثر من سنة ، فحاول إعطاء العسل للسعال بدلًا من الأدوية. يمكنك إعطاء 2 إلى 5 ملليلتر من العسل عدة مرات خلال اليوم، وأظهر أن العسل أكثر أمانًا ومن المحتمل أن يكون أكثر فعالية من أدوية السعال للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، لا يجب إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.
علاج الزكام للأطفال عمر أربع شهور
حافظ على رطوبة طفلك للمساعدة في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا وجعله يشعر بالتحسن، يمكن أن تؤدي الحمى إلى الجفاف. قد لا يشعر طفلك بالعطش كما هو معتاد ، وقد يكون غير مرتاح عند الشرب ، لذلك من المهم تشجيعه على شرب الكثير من السوائل.
يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا جدًا عند الأطفال ، خاصةً إذا كانوا أقل من 3 أشهر/ اتصل بطبيب الأطفال إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من الجفاف، قد تشمل بعض العلامات:
لا دموع عند البكاء
شفاه جافة
البقع اللينة التي تبدو غائرة
انخفاض النشاط
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المرجع موقع healthline