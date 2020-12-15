بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها

تقوم شركات السيارات الفترة الأخيرة بعمل حيل تسويقية جديدة من حين إلى آخر من أجل ارتفاع مبيعاتها ولتلبية خدمات العملاء، وآخرها كانت شركة فورد ford عندما اتجهت لحل المشاكل البرمجية للسيارات والتحديث التقنية بدون زيارة مراكز الصيانة.
وقد استفادت شركات السيارات من التحديثات الهوائية بشكل خاص لمعالجة بعض مشاكل استدعاء الموديلات عن بعد.
وأعلنت فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية عن استعدادها لتطبيق التحديثات الهوائية لإطالة عمر موديلاتها قبل استلامهم لفيس ليفت أو جيل جديد عبر إضافة تقنيات ومزايا جديدة عن بعد.
ستركز فورد ford على النواحي الجمالية التحديثات مع استخدام تحديثات هوائية للجوانب التقنية قدر الإمكان على مدار عمر السيارة.
وقررت فورد أن موستنج ماخ إي وفورد F-150 الجيل القادم هما أول موديلين سيحصلان على التحديثات الهوائية بشكل دوري مع توفير الخدمة لباقي مجال الشركة على مدار الأعوام القادمة.