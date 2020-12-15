بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها

فورد ford عندما اتجهت

لحل المشاكل البرمجية للسيارات والتحديث التقنية بدون زيارة مراكز الصيانة. تقوم شركات السيارات الفترة الأخيرة بعمل حيل تسويقية جديدة من حين إلى آخر من أجل ارتفاع مبيعاتها ولتلبية خدمات العملاء، وآخرها كانت شركةعندما اتجهت









وقد استفادت شركات السيارات من التحديثات الهوائية بشكل خاص لمعالجة بعض مشاكل استدعاء الموديلات عن بعد.









و أعلنت فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية عن استعدادها لتطبيق التحديثات الهوائية لإطالة عمر موديلاتها قبل استلامهم لفيس ليفت أو جيل جديد عبر إضافة تقنيات ومزايا جديدة عن بعد.









ستركز فورد ford على النواحي الجمالية التحديثات مع استخدام تحديثات هوائية للجوانب التقنية قدر الإمكان على مدار عمر السيارة.









وقررت فورد أن موستنج ماخ إي وفورد F-150 الجيل القادم هما أول موديلين سيحصلان على التحديثات الهوائية بشكل دوري مع توفير الخدمة لباقي مجال الشركة على مدار الأعوام القادمة.









