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سيارات

بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:00 م
موستنج ماخ إي ford
موستنج ماخ إي ford mustang mach e
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اشرف عطية
تقوم شركات السيارات الفترة الأخيرة بعمل حيل تسويقية جديدة من حين إلى آخر من أجل ارتفاع مبيعاتها ولتلبية خدمات العملاء، وآخرها كانت شركة فورد ford عندما اتجهت لحل المشاكل البرمجية للسيارات والتحديث التقنية بدون زيارة مراكز الصيانة.


وقد استفادت شركات السيارات من التحديثات الهوائية بشكل خاص لمعالجة بعض مشاكل استدعاء الموديلات عن بعد.


وأعلنت فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية عن استعدادها لتطبيق التحديثات الهوائية لإطالة عمر موديلاتها قبل استلامهم لفيس ليفت أو جيل جديد عبر إضافة تقنيات ومزايا جديدة عن بعد.


ستركز فورد ford على النواحي الجمالية التحديثات مع استخدام تحديثات هوائية للجوانب التقنية قدر الإمكان على مدار عمر السيارة.


وقررت فورد أن موستنج ماخ إي وفورد F-150 الجيل القادم هما أول موديلين سيحصلان على التحديثات الهوائية بشكل دوري مع توفير الخدمة لباقي مجال الشركة على مدار الأعوام القادمة.


تأتي موستنج ماخ إي ford mustang mach e بقوة 480 حصانا وعزم دوران 860 نيوتن متر وهي تحسن 21 حصانا و30 نيوتن متر عن فئة ماخ إي GT الأقوى في المجال حاليًا، وتتسارع GT بيرفورمانس الجديدة من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية مع مدى كهربائي 378 كيلومترًا لكل شحنة.


الفئة الجديدة من السيارة موستنج ماخ إي ford mustang mach e حصلت على فرامل أكبر حجمًا في الأمام وجنوط 20 بوصة جديدة وإطارات بيريلي ومقاعد رياضية جديدة وستنطلق في الأسواق منتصف عام 2021. 

بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها
بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها
بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها
بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها
بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها
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