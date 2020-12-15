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فن

اسكتشات ساخرة مع نجوم شباب وكوكبة من نجوم الكوميديا في "العمارة" على "شاهد VIP"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

انطلق عرض الكوميديا النقدية الساخرة "العمارة" على "شاهد VIP"، وهو من أعمال شاهد الأصلية.


وتولى كتابة العمل ورشة من الكتّاب تحت إشراف جورج عزمي، وأخرجه عمرو صلاح، ويضم مجموعة من الممثلين الشباب.


ويطل في العمل كضيوف شرف كوكبة من النجوم منهم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، ميرنا جميل، محمد ثروت، خالد منصور، سلوى خطاب، شريف دسوقي وآخرين.

يشكل هذا العمل الكوميدي تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال السائدة، إذ يتضمن سلسلة اسكتشات نقدية ساخرة وطريفة، تدور أحداثها بين جدران أحد المباني في القاهرة.

ويشدد صنّاع العمل أن الهدف الأول والأهم من "العمارة"، هو رسم الضحكة على وجوه المشاهدين مع توجيه رسائل اجتماعية هادفة بطريقة كوميدية مبتكرة تحاكي القلب والعقل. 

ويُعرض مسلسل "العمارة" من الأحد إلى الخميس على "شاهد VIP".


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