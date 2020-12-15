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محمد معيط: 3 مليارات جنيه لتمويل سداد الأجور بالقطاع السياحي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن البنك المركزي خصص 3 مليارات جنية لتمويل سداد الأجور بالقطاع السياحي.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا وأوروبا لديهما مشاكل في تطبيق التأمين الصحي، مضيفا أن القدرة المالية هى أصعب التحديات التي واجهت الدولة في التأمين الصحي الشامل.

وتابع الوزير، الأطباء المصريون مشهود لهم بالكفاءة في الخارج، مضيفا أنه لدينا نظم تقدم خدمات صحية بتكنولوجيا عالية، مستدركا أن اللجنة العلمية المتخصصة هى التي تحدد اللقاح الذي يتم شرائه ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن تم التعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سنقوم بشراء أي لقاح تحدده اللجنة العلمية المعنية بهذا الأمر، لافتا إلى أن الدولة تتعامل مع مسألة شراء لقاح كورونا بكل تركيز واهتمام كبير.


وفي السياق نفسه أشار إلى أن التأمين الصحي في الماضي لم يكن يحقق أهدافه، لافتا إلى أن التأمين الصحي الشامل قائم على التحصيل من الجميع لخدمة الذي يحتاج للرعاية.

وأضاف معيط، أن التأمين الصحي الشامل لديه ملاءة مالية، متابعا أنه قمنا بشراء الخدمات الطبية من جهات معتمدة.

وأكمل وزير المالية، أن متوسط الفرد من 2500 إلى 2700 في التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن المشروعات الجديدة والاستثمارات توفر فرص عمل جديدة، متابعا أنه نستهدف تحسين حياة المواطن من تعليم وصحة.

وأكد وزير المالية، أن حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما أننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.

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