حدث ليلاً | أمطار غزيرة تغرق القاهرة الجيزة.. اشتباك حمو بيكا وعمر كمال.. القومي للمرأة يرد على واقعة فتاة ميت غمر.. أنباء سارة بشأن ثاني لقاحات كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:
شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة، أدت إلى تراكم المياه في عدد من شوارع المدينة، حسب التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن بسنت ضحية التحرش إذا ثبت أنها تلقت أي تهديدات من المتحرشين؛ تتحرك أجهزة الدولة بشكل حازم ونحن نتابع قضيتها
نشر الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"
اشتباك بين حمو بيكا وعمر كمال عبر فيسبوك
شنّ مغني المهرجانات حمو بيكا اليوم الاربعاء هجوما شرسا ضد صديقه المغني الشعبي عمر كمال.. تلخص فيما رصده "صدى البلد" فيما يلي:
شنّ مغني المهرجانات حمو بيكا اليوم الاربعاء هجوما شرسا ضد صديقه المغني الشعبي عمر كمال.. تلخص فيما رصده "صدى البلد" فيما يلي:
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.
أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسيناريست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك ، مشددًا على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك.....
طالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيان، إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا
أعلنت جبهة "البوليساريو" تنفيذ عدد من الهجمات العسكرية ضد الجيش المغربي في الصحراء الغربي ، معلنة استهداف وقصف عدد من المواقع العسكرية.
أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" آمن وفعال، مما يمهد الطريق للإعلان عن موافقة للاستخدام الطارئ له ، الأسبوع الجاري.
ضرب زلزال قوي، اليوم الأربعاء، جزيرة مينداناو في الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
قطع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين زيارته إلى أوروبا، وعاد إلى واشنطن؛ للتعامل مع هجمات إلكترونية روسية