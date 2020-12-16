بعد تراجع مستواه.. هل يوافق النصر السعودي على رحيل نجم الفريق حمد الله لـ قطر؟

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.









وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن حمد الله، اقترب من الرحيل عن نادي النصر، في الميركاتو الشتوي القادم، بعد تلقيه عرضًا خليجيًا ضخمًا.









وأضافت الصحيفة، أن هناك ناديا خليجيا كان يريد النجم المغربي، في شهر سبتمبر الماضي، ولكن المفاوضات فشلت وقتها، وجدد عرضه من لـ حمد الله، من أجل ضمه في يناير القادم.









واختتمت الصحيفة أن حمد الله، يرغب جديًا في قبول هذا العرض، والرحيل عن النصر، وهو ما أدى إلى تشتيت ذهنه في الفترة الأخيرة، والتأثير على مستواه الفني، داخل المستطيل الأخضر.









ويكشف "صدى البلد" عن أسباب تساعد نادي النصر من أجل السماح بـ رحيل عبد الرزاق حمد الله، وذلك من خلال السطور التالية:





- تراجع مستوى حمد الله الملحوظ، منذ بداية موسم 2020-2021 على عكس بدايته مع الفريق، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد حتى الآن.





- التخلص من الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب.





- حل الأزمة المالية الذي يُعاني منها النصر حاليًا، حيث يعاني الفريق من أزمة مالية مما ترتب عليه عدم معرفته لعمل صفقات قوية تفيد الفريق.





- الحصول على مبلغ يساعد في الصفقات الجديدة.









يذكر أن النادي الذي قدم عرضا مؤخرا لعبد الرزاق حمد الله في شهر سبتمبر الماضي هو نادي السد القطري، وفتح مسئولوه خط مفاوضات مع اللاعب أثناء تواجده في الدوحة للمشاركة مع النصر في دوري أبطال آسيا.







وانضم صاحب الـ 30 عاما إلى النصر، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري.









ومنذ الانضمام إلى النصر، لعب النجم المغربي الكبير، 80 مباراة رسمية في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية، سجل خلالها 95 هدفًا.









وتوّج حمد الله، هدافًا للدوري السعودي للمحترفين، الموسمين الماضيين، كما حصل على لقب هداف العالم في 2020، إلا أن مستواه تراجع بشكل كبير، مع بداية العام الرياضي الحالي.