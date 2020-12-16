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توك شو

سيدة تعمل فى النقاشة: الناس بيشوفوا شغلى بيطلبونى بالاسم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
إحدى السيدات تعمل
إحدى السيدات تعمل فى مجال النقاشة
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ريهام فيكتور
قالت نرمين، إحدى السيدات التى تعمل فى مجال النقاشة مع زوجها، إنها ضد فكرة وجود عمل خاص لعالم الرجال فقط، وبعض الأعمال الأخرى الخاصة بالنساء، لأنه فى النهاية القرار للمرأة.


وأضافت نرمين، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هناك العديد من الأعمال الخاصة بالسيدات فقط ومريحة أكثر من عمل النقاشة، لكنها اختارت أن تعمل فيها مع زوجها.


وأشارت إلى أنها اختارت عمل النقاشة وتحب أن تعمل فيها بجد وتشعر بالراحة فيها، منوهة إلى أنها تحب ممارسة هذا العمل منذ 19 سنة، وتابعت: "نحن من نصنع للأثاث قيمة وروحا".


وأوضحت أنها تحب المهنة، وأن زوجها شجعها على ممارستها معه، مشيرة إلى أنها بدأت فى العمل داخل الورشة، وعندما تشعر أن زوجها فى حاجة لها مع وجود كثافة وضغط بالعمل تقوم بمساعدته.


وأكدت أن الناس بدأت تطلبها بالاسم بعدما أثبتت موهبتها في العمل، منوهة إلى أنها واجهت العديد من التناقضات من الناس و"الصنايعية"، وقالت: "لكن بمجرد رؤية الشغل ونظافته وحرفيته يقتنعوا إنى فى المكان الصحيح على الرغم من اعتراضهم الشديد فى البداية"، معقبة: "الناس بقت بتطلبنى بالاسم".
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