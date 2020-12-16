نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: تابلت لطلاب مدارس مياه الشرب والصرف.. قريبا

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رصدًا بأبرز الجهود التي ساعدت مصر على تحقيق هذا التقدم الملحوظ في ملف التعليم الفني، في عهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.









حيث تعمل الدولة الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، وكان من أبرز الجهود المبذولة في هذا الشأن على الإطلاق، استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع هيئات اعتماد دولية لضمان أعلى جودة للخدمة التعليمية المقدمة، بالإضافة إلى الشراكات مع كبرى الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، مما يتيح تدريبات عملية على أعلى مستوى، وتأهيل خريج على أعلى مستوى تقني.





وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.



