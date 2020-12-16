الفلوس متهمناش.. طليقة الملياردير جيف بيزوس تتبرع بـ 4.2 مليار دولار لأعمال خيرية

أعلنت ماكينزي سكوت، طليقة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس ومالك شركة "أمازون"، تبرعها بمبلغ 4.2 مليار دولار من ثروتها لأعمال خيرية خلال الأشهر الأربعة الماضية.









وبحسب قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بررت سكوت تبرعها بهذا المبلغ الهائل للأعمال الخيرية بانتشار فيروس كورونا، الذي شبهته بـ "كرة الهدم" المستخدمة في تحطيم البنايات، والذي قالت إنه "نمّى ثروات المليارديرات بشكل جوهري".









والمفارقة أن سكوت نفسها من بين المليارديرات الذين تضخمت ثرواتهم منذ بدأت جائحة كورونا في الانتشار بالولايات المتحدة في مارس الماضي، فثروتها الحالية تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ما يفوق ضعف قيمتها عند بداية العام والتي قُدرت بنحو 24 مليار دولار، وفقًا لمؤشر وكالة بلومبرج للمليارديرات.









وأضافت القناة أن ثروة سكوت نمت تبعًا لنمو أرباح شركة "أمازون" التي قفزت قيمة أسهمها بنسبة 67% خلال العام الحالي وحده مع ازدياد اعتماد المستهلكين على التسوق والشراء عبر الإنترنت بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.









وجاء إعلان سكوت تبرعها بمبلغ 4.2 مليار دولار للأعمال الخيرية بعد توقيعها على مبادرة "بذل الوعد" التي أطلقها الملياردير الأمريكي وارين بافيت في مايو 2019، وتعهدها بالتبرع بمعظم ثروتها للأنشطة الخيرية خلال مسيرة حياتها.









وفي منشور كتبته أمس على موقع "ميديام"، قالت سكوت إن الجهود الشعبية التي يبذلها البسطاء لمساعدة المحتاجين ألهمتها وشجعتها على تكثيف التبرع للأنشطة الخيرية، موضحة أنها اطلعت على قائمة من 6490 منظمة وانتقت منهم 384 منظمة لتوزيع مبلغ التبرع بينها، بعدما توسمت فيها القدرة على "إحداث تغيير".









وتلبي بعض المنظمات التي اختارتها سكوت لتلقي تبرعاتها مثل بنوك الطعام احتياجات الحياة اليومية للمستفيدين من أنشطتها، بينما تعالج أخرى ما أسمته سكوت "تفاوتات منهجية وطويلة الأمد عمقتها أزمة فيروس كورونا".









ونقلت القناة عن رجل الأعمال والناشط الخيري الأمريكي تشاك كولينز أن ماكينزي سكوت، الوافدة الجديدة على عالم المليارديرات، تحيط نفسها بمستشارين ذوي خلفيات اجتماعية واقتصادية متواضعة، وليسوا من المترفين الذين يحتلون مقاعد مجالس إدارات المؤسسات الكبرى.









وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها سكوت تبرعًا بقيمة مليارية من ثروتها الخاصة، ففي يوليو الماضي كشفت أنها تبرعت بمبلغ 1.7 مليار دولار لأنشطة خيرية، ذهبت إلى منظمات ناشطة في مجالات المساواة العرقية والجنسية والحراك الاقتصادي والصحة العامة ومكافحة التغير المناخي وغيرها من المجالات.









واحتفظ مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس بصدارة أثرى أثرياء العالم لعام 2019 وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات بثروة تقدر بمبلغ 116 مليار دولار، بالرغم من أنه واحد من 52 شخصًا من أثرياء العالم انخفض حجم ثرواتهم خلال العام العام الماضي، حيث فقد 9 مليارات دولار في إطار تسوية طلاق توصل إليها مع زوجته السابقة ماكينزي سكوت.