سقوط أمطار على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مساء اليوم، بالمدن وبعض القرى.









وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار.





وأمر محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة؛ لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.





وفى سياق متصل أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.





وأكد مجاهد أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بلغت 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.





وأضاف أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ نسقت مع فروع الشركة بمدن المحافظة ومع رؤساء مجالس المدن؛ لتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.





وأشاد مجاهد بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة.





وقال المحافظ ان اعمال التطوير تتم بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.