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برلمان

برلماني: لقاء القمة بين السيسي وبن زايد تأكيد على متانة العلاقات بين الدولتين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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القسم السياسي
أكد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، أهمية لقاء القمة بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا "يأتي في توقيت هام وحساس ووسط تطورات عدة تمر بها المنطقة العربية علاوة على انتخاب رئيس أمريكي جديد".

وأشار قاسم في بيان له اليوم، الى أن العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات مثال بارز لنمو وتطور العلاقات المصرية – العربية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا ان هناك تطابقا تاما بين وجهات النطر المصرية والإماراتية فيما يخص مواجهة الإرهاب أو مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية، التي تجابه المنطقة في العموم وتواجه منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية لقاء القمة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، خصوصا وأنه تطرق الى العديد من الملفات البارزة المطروحة في المنطقة العربية، سواء سوريا أواليمن أوليبيا أوالقضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، وعكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا، على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية. والرفض التام للتدخلات الأجنبية لتحقيق أجندات معينة لا تبغي الخير للمنطقة.

وثمن نائب البحر الاحمر موقف مصر في التزامها بالحفاظ على أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري.
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