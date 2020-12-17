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فن

شقيقة روبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
كوكى وشقيقتها روبى
كوكى وشقيقتها روبى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة كوكى شقيقة الفنانة روبي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت شقيقة الفنانة روبي، "كوكى"، "الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله". 

وكانت شقيقة الفنانة روبي "كوكى" كتبت من قبل عبر صفحتها على فيسبوك، "جد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب". 

يذكر أن شقيقة الفنانة روبي شاركت في العديد من الأعمال الفنية، إلا أنها توقفت عن المشاركة فى الفترة الأخيرة؛ بسبب انشغالها فى زواجها.  

شقيقة روبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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