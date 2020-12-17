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رياضة

إعلامى رياضى: رمضان صبحي يمتلك عرضين ليس بينهما الزمالك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:56 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد السعيد
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن كل الأنباء التى خرجت عن انتقال رمضان صبحي للزمالك عارية تماما من الصحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "رمضان صبحي يمتلك عرضين من خارج مصر، أحدهما من الخليج، وآخر من أوروبا، وفي حالة عدم رحيله سيبقي في بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك كما تردد".

وأضاف: "رمضان يمتلك عرضا ضخما من الخليج، وهو نادٍ كبير ومغري جدًا، واللاعب سوف يحسم موقفه خلال شهر يناير المقبل".

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق، اعلنت أول أمس الثلاثاء، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيه، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيه، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.
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