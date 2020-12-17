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ديني

تبدأ 2 يناير.. جدول امتحانات الأزهر 2021 للابتدائي والإعدادي والثانوي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:19 م
تبدأ 2 يناير.. جدول
تبدأ 2 يناير.. جدول امتحانات الأزهر 2021
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية ومعهد العلوم الإسلامية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021.

كما أعلن جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية. حيث تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس 14 يناير 2021 بمادة القرآن الكريم.

وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء 20 يناير 2021 بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، فيما يبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم يوم السبت 2 يناير 2021 بمادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية.

وتختتم يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية. كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس 21 يناير 2021، فيما يبدأ طلاب النقل الإعدادي والبعوث الإسلامية امتحانات نصف العام الدراسى يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وتختتم يوم الأربعاء 13 يناير 2021. وتبدأ امتحانات النقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، وكذلك البعوث الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021، وتنتهي يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

 كما يبدأ الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتي الفقه والنحو، وتنتهي يوم الإثنين 1 فبراير 2021 بمادتي التفسير واللغة الأجنبية الثانية، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي شعبة العلوم الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتي الفقه والعروض والقافية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 فبراير بمادة الاجتماع.

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