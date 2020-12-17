الرياضة والوقاية من كورونا.. ندوة تثقيفية بآداب الوادي الجديد

ندوة بعنوان (أهمية الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا) وذلك بقاعة (2) بمقر كلية الآداب. نظمت كلية التربية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع كلية الآداب ب الوادي الجديد ندوة بعنوان (أهمية الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا) وذلك بقاعة (2) بمقر كلية الآداب.





شهد الندوة الدكتور إسلام عامر وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى جامعة الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور سري الشريف عميد كلية الآداب، والدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية.





صرح بذلك الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، وقال أن الندوة حاضر فيها الدكتور أيمن مسلم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد طاهر المدرس بقسم التدريب بكلية التربية الرياضية.

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وأضاف إن الندوة تناولت أهمية ممارسة الرياضة في حياتنا اليومية للوقاية من فيروس كورونا وتأثير ممارسة التمرينات الرياضية على أجهزة الجسم المختلفة، وتأثير التغذية السليمة ورفع المناعة الطبيعية على الوقاية من فيروس كورونا مع استعراض لبعض التمرينات الرياضية التي تعمل على توسيع الشعب الهوائية مما يسهم في الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقد عقدت الندوة في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها جامعة الوادي الجديد، مع الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وارتداء الحضور للكمامة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وفي ختام الندوة حث الدكتور إسلام عامر وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جميع الحضور على ضرورة ممارسة الرياضة ولو بعض التمرينات الرياضية المنزلية الخفيفة للمساهمة في رفع الجهاز المناعي للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.





من جانب اخر اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، والتى ستبدأ يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي يوم الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ .





ووجه المحافظ بالجاهزية التامة وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصًا على سلامتهم متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.





من جانبه أكد سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين ديوان المديرية والإدارات التعليمية الخمسة، والمدارس على مستوى المحافظة، واستخدام البرامج والخدمات الإلكترونية المختلفة، وخدمة البريد الإلكتروني، والاجتماعات والمؤتمرات المرئية المباشرة عبر (skype for business)، وقواعد البيانات الموحدة ( الحكومة الإلكترونية )، وتحديث بيانات الطلاب والقيد والنقل والنتائج، بالاضافة إلى تحديث بيانات المعلمين والإداريين والترقيات والنقل والانتدابات، والتدريب والامتحانات للمعلمين داخل مراكز الاختبارات المعتمدة بالمديرية والإدارات التعليمية.



