مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بشوارع قطور

لقي طفل عمره 9 سنوات مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء سيره في الشارع بقرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور اثناء توجه لمنزله بعد أن لمس عامود إنارة في الشارع فصعقه التيار.









كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورود إشارة من المستشفى بوصول " محمد .ط .ا " 9 سنوات، جثة هامدة إثر صعق بالكهرباء.





كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث وتبين أن المتوفي كان في طريقه للمنزل وعند ملامسته عامود إنارة في الشارع به ماس كهربائي صعقه التيار ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله للمستشفى قطور مركزي .



