استخراج بيانات نجاح الشهادة الإعدادية من الإدارات التعليمية بقنا

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بدء أقسام شئون الطلاب بالإدارات التعليمية في استخراج بيانات النجاح للشهادة الإعدادية من دواوين الإدارات بدلًا من ديوان المديرية تخفيفًا من مشقة الانتقال من مراكز المحافظة إلى ديوان المديرية في إطار تفعيل التحول الرقمي لشئون الطلاب.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة المديرية بحضور مصطفي قاسم، مدير عام الشئون المالية، وسومية عبد الفتاح، مدير إدارة شئون الطلاب، وأحمد أبوالفضل، مدير إدارة الإحصاء، ومصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ومديري مراحل التعليم الاعدادي وشئون الطلاب بالإدارات التعليمية.





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مديري شئون الطلاب تسلموا قاعدة بيانات للحاصلين على الشهادة الاعدادية اعتبارًا من 2006 وتتولي الإدارة التعليمية إعداد النموذج واستكماله بحسب القاعدة التي تحدد ضوابط صارمة لعدم تغيير أي بيانات إلا بعد الرجوع للمديرية.





وشدد خالد، على إعداد تقرير يومي يوضح نسب التسجيل والتسديد لاستمارة الشهادة الإعدادية وتحفيز مجالس الأمناء ومؤسسات المجتمع المدني للإطلاع بدورهم في رفع نسبة التسديد للطلاب حرصًا على مستقبلهم.





يذكر أن خريجى الشهادات الإعدادية، يعانون بشدة أثناء استخراج بيانات نجاح من ديوان المديرية بمدينة قنا، نتيجة للتزاحم من قبل المواطنين القادمين من مختلف مراكز المحافظة.







اقرأ أيضًا :

دموع ومعايرة بالمرض.. حكاية أسرة من قنا مهددة بالعمى: بنستلف عشان نجيب الدقيق.. فيديو





حروق وقطع بالذراع.. تفاصيل العثور على جثة شخص من المنيا بصحراء نجع حمادي