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رياضة

شباب مصر يودع دورة تونس.. ننشر أسماء المصابين الجدد بـ كورونا في منتخب الشباب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد وليد ماهر المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب ظهور حالتين إصابة جديدة فى صفوف منتخب الشباب بفيروس كورونا وفقا لـلمسحة التى خضع لها لاعبو شباب الفراعنة.

وجاء ثنائى منتخب الشباب اللذين تعرضا للإصابة بفيروس كورونا على النحو التالي: محمود صابر وأحمد نبيل كوك.
 
ويواجه منتخب الشباب عقوبة اعتباره منسحبا في مباراة تونس المقرر إقامتها غدا الجمعة فى إطار الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا فى ظل إيجابية 14 حالة فى منتخب الشباب إلى جانب حالتين جدد اليوم الخميس، ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فإنه يستلزم تواجد 15 لاعبا فى الملعب بلقاء تونس. 

كان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود المعد البدني للمنتخب، واللاعبان مصطفى سعد وأحمد حسام، وصلوا إلى تونس، لدعم منتخب الشباب الذي يشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وكان في استقبال الرباعي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، ورئيس البعثة، رفقة أحد مسئولي السفارة المصرية بتونس.

وفور وصول ثنائي منتخب الشباب سعد وحسام، توجها بسيارة كانت تنتظرهما إلى المختبر التابع للكاف لإجراء المسحة، بينما توجه الدكتور محمد أبو العلا ومحمد محمود للفندق الخاص باللاعبين المصابين بفيروس "كورونا".

وطلب الدكتور جمال محمد علي من طبيب المنتخب، تجهيز تقرير بحالة كل لاعب من المصابين بفيروس كورونا، والكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، ومتابعتهم بدقة.

وخضع 3 لاعبين بمنتخب الشباب تحولت مسحتهم من ايجابية إلى سلبية، لأشعة مقطعية على القلب والصدر للاطمئنان على حالتهم،وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، وفي انتظار ظهور نتيجة الأشعة.

وخاض منتخب الشباب مرانه على الملعب الرئيسي باستاد رادس صباح اليوم، استعداد لمواجهة تونس في الجولة الثانية بالبطولة غدا الجمعة.
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