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رياضة

باتشيكو: كلمت لاعبي الزمالك عربي بس غالبا مبيفهموش

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:00 م
باتشيكو
باتشيكو
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ملك موسي
كشف البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز كانت كبيرة وبها منافسة قوية بين الفريقين للفوز. 

وأضاف أن كل اللاعبين المحترفين قدموا مباراة قوية، مشيرا إلى أن الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول على مستوى التنظيم.

وأكمل المدير الفني للزمالك خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز سيطر على المباراة في الشوط الأول ولكن دون خطورة.
 
وأوضح أنه كان يريد أن ينتهي الشوط الأول ليعدل بعض الأمور، وبدأ الفريق الشوط الثاني بصورة جيدة.

وأضاف أنه طالب اللاعبين بعدم التراجع وقال لهم :" قلت للاعبي الزمالك باللغة العربية اطلع اطلع ولكن يبدوا أنهم لا يفهمون اللغة العربية".

وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول إن النتيجة عادلة أم لا مضيفا أن الزمالك كان يستحق الفوز، ووجه التهنئة للاعبي الفريقين على المباراة الكبيرة لأنهما لعب لتحقيق الفوز.

وأشار المدير الفني أن الفريق جميع اللاعبين على أتم الجاهزية للمباريات، مضيفا أنه فضل الدفع بشيكابالا في الشوط الثاني لاستغلال المساحات، مضيفا أن كل لاعب له دور في الفترة المقبلة، وأوضح أن أوباما كان بعيدا عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب الإصابة بكورونا ولكنه لم يكن جاهز من الناحية البدنية.


وشدد المدير الفني على أن حازم إمام كان في حاجة للمساعدة دفاعيا في اللقاء وزيزو لم يقدم المساندة المطلوبة، ولم يكن اللاعبون يستيجبون لتعليماته للهجوم، وأوضح أنه بعد نزول أوناجم كان هناك تنشيط بدني للفريق، وأوضح أنه لا يلعب بطريقة دفاعية كما يتصور البعض.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره  بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بيبنهما في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم لأصحاب الأرض وتعادل مصطفى محمد للفريق الأبيض
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