مدرب فاركو: أنا من أتحمل مسؤولية أخطاء شيكا.. ولا يوجد عقوبات



تحدث أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الحارس محمد سعيد شيكا .

وقال خطاب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "أنا من أتحمل مسؤولية خطأ شيكا في المباراة وأنا من أتحمل مسؤولية كل أخطاء الفريق".

وأضاف: “شيكا كابتن من كباتن الفريق ولاعب مجتهد ويعمل كل اللي عليه، والأخطاء في كرة القدم أمر وارد وطبيعي وكذلك التوفيق وعدم التوفيق”.

وتابع: "لا يوجد أي عقوبات أو إيقاف على شيكا تمامًا، وأي أخطاء فردية تحدث في الملعب هو أمر وارد جدا ولا أعاقب عليها أي لاعب".