حكم تركي سابق عن إلغاء هدف الجزيري أمام الأهلي: القرار صحيح

أكد الحكم التركي السابق سيركان شينار، أن قرار طاقم التحكيم بإلغاء هدف الزمالك الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى الأهلي خلال مباراة السوبر المصري كان صحيحًا تمامًا.

وقال سيركان شينار، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" ليس هناك الكثير للحديث عنه هنا، طاقم التحكيم وحكم الفيديو المساعد اتخذوا القرار الصحيح، والموقف واضح للغاية".

وأضاف أن الكرة لمست يد سيف الجزيري قبل تسجيل الهدف، ما يستوجب إلغاؤه وفق لوائح اللعبة، مشيرًا إلى أن الحكم قدّم أداءً جيدًا خلال اللقاء وطبق القانون بدقة في إلغاء هدف الجزيري.