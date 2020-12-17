بعد التنمر عليه.. حمو بيكا: اللي معندوش كرش ميسواش قرش

استنكر مطرب المهرجانات حمو بيكا تنمر صديقه عمر كمال عليه قائلًا: "الخناقة مش على فلوس، القصة كلها 10 آلاف جنيه".





وأضاف حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "أنا اتفقت على أغنية وهو كان موجود فيها، والمشكلة مش على فلوس ولكن هي مشكلة تقدير، اتفقت معاه وقالي إنه جاي ومجاش وقفل تليفونه وخلا مدير أعماله يقولي إنه هيسجل الأغنية وبعد كده ما سجلهاش، أنا من الأول قولتله عايز تعملها اعملها ولو مش عايز ماتعملهاش".





وتابع: "عمر كمال قال عليا أنا بكرش، أنا بكرش وإيه المشكلة واللي معندوش كرش ميسواش قرش".





وعن اتهام عمر كمال لحمو بيكا بأنه يضمنه بـ2 مليون، رد حمو بيكا: "أنا لو معايا 2 مليون إيه إللي هيخليني أغني وأعمل كل ده، أنا راكب عربية بـ 2 مليون جنيه بس جايبها قسط، وبدفع لها كل شهر 70 ألف جنيه، أنا بقالي أكتر من شهر مبنزلش ولا فرح".





وهاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنان عمر كمال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "فيس بوك".









وقال "بيكا": "أنا مش بعمل كده من فراغ، أنا مش باجي على حد، بس أنا كنت فاكر إن عمر غلبان وطيب بس طلعت شخصية أنانية مبتحبش غير الفلوس، الناس دي طلعت على كتفي وانا ساكت علشان أنا طيب وبحب الخير لكل الناس، بس هما طلعوا صحاب مزيفين".





وتابع "بيكا": "الراجل ده ورطني في شغل واتهرب مني، مهرجان فستان فرح، خلاني خدت العربون من الناس وبتصل بيه مبيردش عليا، ورجعت العربون للناس، أنا كنت جدع معاك، ومهرجان أنتي معلمة أنا هقفلهولك يا عمر يا كمال".





وعبر حمو بيكا عن غضبه من الأصدقاء المزيفين الذين ندم على معرفتهم، مؤكدا أن عمر كمال شخص لا يهمه سوى جمع الأموال، رغم أنه أكثر نجومية منه، كما هدده "بيكا"، مؤكدًا إنه سيحذف مهرجان "أنتي معلمة" من يوتيوب كونه يملك الحق في ذلك لأنه مشارك في غنائه، واختتم حديثه قائلًا: "خلاص أنا مورايش غيرك".