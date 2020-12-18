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فن

أحمد السبكي يروج لـ فيلمه الجديد "صابر وراضي" .. شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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سيد احمد
روج المنتج احمد السبكى لـ  فيلمه الجديد " صابر وراضي " ونشر بوستر الفيلم من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".  


وعلق السبكى قائلا: "  فيلم صابر وراضي 21/31 بجميع دور العرض  " . 

وتدور أحداث الفيلم حول سائق فى إطار كوميدى، يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف، يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض، وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم؛ بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى فى السينمات.

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