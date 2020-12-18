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أخبار العالم

اختراق بيانات مخزون الأسلحة النووية بالولايات المتحدة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مسئولون أمريكيون أن عددا من الوكالات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية منها ما له صلة بمخزون الأسلحة النووية قد تم اختراقها في إطار حملة هجومية موسعة لمجموعة قراصنة تمكنت من النفاذ الإليكتروني على أكثر من عشر وكالات فيدرالية أمريكية.

وقالت شايلين هاينيز المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية - في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/ - إن شبكات الأعمال الخاص بإدارة الأمن النووي الوطني تأثرت بالاختراق الذي تعرضت إحدى برمجيات شركة (سولار ويندز) الأمريكية التي تشرف على بنية الشبكات في الحكومة والشركات الخاصة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الرد على هذا الحادث الإليكتروني بالتنسيق مع الشركاء في الحكومة الفيدرالية والشركات، وأن تحقيقا يجري بالتزامن مع مساعي مواجهة ذلك الهجوم وتطويق آثاره وعزل الأجهزة المخترقة، لافتة إلى أن الحادث لم يؤد إلى الإضرار بالأعمال الرئيسية للإدارة الوطنية للأمن النووي.

وكانت عدة وكالات وإدارات حكومية أفادت بتعرضها لاختراقات استهدفت شبكاتها الإليكترونية، من بينها المفوضية الفيدرالية لتنظيم الطاقة إضافة إلى عدد من المعامل الوطنية وبعض إدارات وزارة النقل ، حيث تتوجه أصابع الاتهام الأمريكية في هذا الهجوم إلى قراصنة روس.
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