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عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
الذهب
الذهب
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الجمعة  18- 12-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 925 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 809 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 693 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6472  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية،متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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